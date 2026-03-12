Опасность, откуда не ждали: популярные лекарства могут угробить почки

Если на регулярной основе принимать популярные нестероидные противовоспалительные препараты, то кровоток в почках критически нарушится. Об этом РИАМО сообщил нефролог Олег Иванов.

12 марта отмечается Всемирный день почки.

Как отметил специалист, почки — самые молчаливые фильтры нашего тела. Они не болят, даже когда разрушены на восемьдесят процентов, поскольку в самой почечной ткани нет болевых рецепторов.

Главные убийцы почек, по словам врача, это высокое артериальное давление и скачки глюкозы в крови. Сосудистая сеть нефронов невероятно хрупкая. Некомпенсированная гипертония и диабет действуют на нее как наждачная бумага, оставляя мертвую рубцовую ткань вместо работающих клеток.

«Еще один сокрушительный удар мы наносим себе сами, привыкая глотать обезболивающие при любом дискомфорте. Популярные нестероидные противовоспалительные препараты при регулярном приеме обладают жесточайшей нефротоксичностью: они спазмируют сосуды, критически нарушая кровоток органа», — отметил Иванов.

По словам эксперта, секрет долголетия почек предельно прост. Во-первых, нужно пить обычную чистую воду, отказавшись от сладких газировок, чтобы поддерживать адекватную скорость фильтрации. Во-вторых — радикально сократить пищевую соль, которая тянет за собой жидкость и гипертонию.

«Также стоит ежегодно сдавать анализ мочи на микроальбуминурию и кровь на креатинин. Эти копеечные тесты спасут вас от аппарата гемодиализа», — добавил врач.

