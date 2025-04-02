Опасно для дыхания: терапевт рассказал о рисках после пневмонии

сегодня в 11:43

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что пневмония может нарушить работу дыхательной системы и газообмена, сообщает «Вечерняя Москва».

«Человек оказывается в ситуации, когда ему фактически нечем дышать», — сказал доктор.

Кроме того, она может повредить легкие, это в дальнейшем приводит к хронической дыхательной недостаточности.

С другой стороны, пневмония встречается очень редко: она может развиться только в результате подорванного иммунитета и неудачного лечения бактериальной инфекции.

По его словам, бактериальная инфекция часто становится последствием вирусной, если последнюю плохо лечить. Она также может вызвать более тяжелое течение простуды.

Весной россияне в основном рискуют заразиться только «привычными» заболеваниями: простудой, легкой формой коронавируса и гриппа, новых видов инфекций Роспотребнадзор не выявил.