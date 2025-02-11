ООН: в РФ сохраняется один из самых низких уровней младенческой смертности

сегодня в 19:03

Исследование агентства Организации Объединенных Наций показало, что в России рекордно снижается уровень младенческой смертности: на сегодня он составляет всего 4,2 промилле, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Как уточнили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, по этому показателю РФ обошла многие страны мира: в США — 4,9 промилле, в Саудовской Аравии — 6,0, в Китае — 6,4.

Этот коэффициент считается одним из базовых в оценке общего уровня развития социальной демографии в стране.

По словам главного неонатолога Минздрава России Дмитрия Иванова, эти успехи связаны с созданием системы перинатальных центров по всей стране. Россия требует контроля в этом вопросе по всей территории.

Ранее сообщалось об историческом минимуме младенческой смертности в Ленинградской области.