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Онкологи в Мытищах выявили редкое заболевание крови по изменениям кожи

Онколог на профилактическом приеме в рамках Дня здоровья в Мытищах заподозрил у пациента редкое заболевание по изменениям кожи. Биопсия выявила агрессивную форму системного мастоцитоза, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент с агрессивной формой системного мастоцитоза проходит лечение в центре амбулаторной онкологической помощи Мытищинской больницы. Он получает таргетную терапию в дневном стационаре без длительных госпитализаций и находится под постоянным наблюдением специалистов.

Заболевание обнаружили на профилактическом приеме в рамках Дня здоровья. Онколог заметил изменения кожи и назначил биопсию.

Системный мастоцитоз — редкое заболевание кроветворной системы, которое может годами оставаться незамеченным. Из-за приобретенной мутации гена аномальные тучные клетки накапливаются в коже и внутренних органах, чаще в костном мозге, печени, селезенке и лимфоузлах.

У многих пациентов появляется пигментная крапивница — коричневатые пятна или папулы, которые зудят и воспаляются при контакте, трении или изменении температуры. Биопсия кожи выявляет скопления атипичных тучных клеток, а иммуногистохимия помогает подтвердить диагноз. При этом примерно у половины пациентов с системной формой кожа внешне не меняется.

Агрессивная форма встречается значительно реже: клетки повреждают внутренние органы, поэтому лечение нужно начать незамедлительно. Ингибиторы тирозинкиназы блокируют мутацию KIT и останавливают патологический рост клеток.

«Даже при агрессивной форме современная медицина предлагает эффективные инструменты контроля. Ключ к успеху — своевременная диагностика», — прокомментировал руководитель центра онкомониторинга Московской области Виталий Полушкин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.