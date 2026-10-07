Онкологи в Мытищах выявили редкое заболевание крови по изменениям кожи
Фото - © Координационный центр онкомониторинга Московской области
Онколог на профилактическом приеме в рамках Дня здоровья в Мытищах заподозрил у пациента редкое заболевание по изменениям кожи. Биопсия выявила агрессивную форму системного мастоцитоза, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент с агрессивной формой системного мастоцитоза проходит лечение в центре амбулаторной онкологической помощи Мытищинской больницы. Он получает таргетную терапию в дневном стационаре без длительных госпитализаций и находится под постоянным наблюдением специалистов.
Заболевание обнаружили на профилактическом приеме в рамках Дня здоровья. Онколог заметил изменения кожи и назначил биопсию.
Системный мастоцитоз — редкое заболевание кроветворной системы, которое может годами оставаться незамеченным. Из-за приобретенной мутации гена аномальные тучные клетки накапливаются в коже и внутренних органах, чаще в костном мозге, печени, селезенке и лимфоузлах.
У многих пациентов появляется пигментная крапивница — коричневатые пятна или папулы, которые зудят и воспаляются при контакте, трении или изменении температуры. Биопсия кожи выявляет скопления атипичных тучных клеток, а иммуногистохимия помогает подтвердить диагноз. При этом примерно у половины пациентов с системной формой кожа внешне не меняется.
Агрессивная форма встречается значительно реже: клетки повреждают внутренние органы, поэтому лечение нужно начать незамедлительно. Ингибиторы тирозинкиназы блокируют мутацию KIT и останавливают патологический рост клеток.
«Даже при агрессивной форме современная медицина предлагает эффективные инструменты контроля. Ключ к успеху — своевременная диагностика», — прокомментировал руководитель центра онкомониторинга Московской области Виталий Полушкин.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.
«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.