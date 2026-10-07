В Новосибирске сообщили о смерти «Иисуса на велосипеде» из Академгородка

Андрей Дудников, известный в Академгородке как «Иисус на велосипеде», умер 6 октября в областной больнице после тяжелой болезни. Такие сведения содержатся в поступившем в редакцию некрологе, сообщает Om1 Новосибирск .

Автор некролога Маргарита Калетина указала, что Дудникову было 58 лет. По ее словам, он с детства увлекался физикой и химией, участвовал в олимпиадах, занимался наукой, был автором публикаций и патентов.

Согласно некрологу, Дудников более 30 лет работал инженером и ведущим инженером в Институте физики полупроводников имени А. В. Ржанова и Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук. При этом пресс-служба первого института уточнила, что в последние годы он не числился среди сотрудников.

Калетина также написала, что во время учебы в Новосибирском государственном университете Дудников помогал преподавателям, читал лекции и принимал экзамены. Студенты прозвали его «Иисусом на велосипеде» за необычный внешний вид и привычку ездить на велосипеде.

Его образ вошел в местный фольклор и творческие проекты. По некрологу, в 2025 году он стал персонажем капустника клуба физического факультета «Квант». Разработчики игры Academ Dreams об Академгородке также использовали его как прототип. Дудников играл на гитаре, писал стихи, интересовался искусством и любил животных.

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