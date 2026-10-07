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Сборная России сыграла с Нигерией вничью 3:3 в Нижнем Новгороде

Товарищеский матч футбольных сборных России и Нигерии завершился со счетом 3:3. Команды встретились 6 октября на стадионе «Совкомбанк арена» в Нижнем Новгороде, сообщает ИА «Время Н» .

Нигерийцы открыли счет благодаря голу Келечи Ихеаначо. Лечи Садулаев восстановил равенство, а в концовке первого тайма Матвей Кисляк вывел Россию вперед.

Во втором тайме Алексей Миранчук увеличил преимущество российской команды до 3:1. На 78-й минуте Питер Эдокполор сократил отставание, а в добавленное время Акор Адамс забил третий мяч Нигерии.

Матч посетили 40 126 зрителей. Больше болельщиков нижегородский стадион принимал только на играх чемпионата мира по футболу 2018 года. Накануне встречи амбассадоры Российского футбольного союза провели автограф-сессию.

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