Онкологи провели скрининг у сотрудников Раменского приборостроительного завода

Накануне специалисты центра амбулаторной онкологической помощи Раменской больницы посетили Раменский приборостроительный завод. Они действовали в рамках проекта по раннему выявлению онкологии на предприятиях Московской области «Онкодесант Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе визита врач-онколог Вероника Рамоншоева и специалист по ультразвуковой диагностике Полина Флегонтова провели сотрудникам предприятия УЗИ молочных желез, обследовали и проконсультировали их.

В рамках акции сотрудники предприятий получили возможность пройти медицинские осмотры, направленные на выявление онкологических заболеваний, не прерывая производственной деятельности. За один день обследование прошли 30 женщин в возрасте от 30 до 60 лет.

«Сегодня по результатам проведенного онкоскрининга двое пациентов направлены на дообследование для уточнения диагноза. Раннее выявление рака молочной железы играет огромную роль в успешном лечении и повышает шансы на полное выздоровление. Поэтому проведение консультаций и диагностики на предприятиях является значимым шагом в борьбе с этим заболеванием», — рассказала врач-онколог Вероника Рамоншоева.

Если вы ощущаете боль, тяжесть или дискомфорт в области груди, или вы обнаружили уплотнение, не стоит впадать в панику. В такой ситуации необходимо срочно обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.