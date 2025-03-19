Онкологи Подмосковья 27 марта обсудят итоги работы онкослужбы за 2024 год

Онкологическая помощь является одной из приоритетных сфер здравоохранения, и Московская область делает значительные шаги для улучшения диагностики и лечения рака. В 2024 году в регионе наблюдается ряд изменений и достижений, которые будут представлены на предстоящей региональной конференции, организованной Московским областным онкологическим диспансером. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Основная цель мероприятия — обсудить результаты работы в области онкологии за 2024 год, проанализировать основные показатели и определить направления для дальнейшего развития. Конференция станет площадкой для обмена опытом между специалистами, обсуждения инновационных методов лечения и выявления актуальных проблем в предоставлении онкологической помощи», — рассказал главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Региональная конференция по основным показателям онкологической помощи населению Московской области за 2024 год станет важным событием для медицинского сообщества региона. Она позволит не только подвести итоги года, но и наметить пути дальнейшего развития системы здравоохранения в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Всех заинтересованных специалистов приглашают принять участие в этом значимом мероприятии, которое пройдет 27 марта в 10:00 в Московском областном онкологическом диспансере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.