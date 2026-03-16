Онколог заявил, что беременность снижает риск рака

Беременность и роды снижают риск развития рака молочной железы и яичников за счет изменений гормонального фона. Об этом NEWS.ru сообщил врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов.

Специалист заявил, что вынашивание ребенка оказывает заметное влияние на организм женщины и способно снизить вероятность некоторых онкологических заболеваний.

«Репродуктивные события, включая беременность и роды, оказывают заметное влияние на гормональный фон женщины. Они способны снижать риск некоторых видов рака. Беременность и грудное вскармливание уменьшают вероятность онкологии молочной железы и яичников. Подобный эффект объясняется длительным изменением уровня эстрогенов и пролактина, а также сокращением числа овуляций в течение жизни женщины. Ранняя беременность до 25 лет и кормление грудью на протяжении первых месяцев жизни ребенка особенно выраженно уменьшают канцерогенные риски», — пояснил Бамматов.

По его словам, снижение числа овуляций и перестройка гормонального фона играют ключевую роль в уменьшении рисков развития рака груди и яичников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.