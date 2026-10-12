Онколог Тимур Ибрагимов присоединился к Одинцовской областной больнице

сегодня в 15:17

Врач-онколог, торако-абдоминальный хирург, кандидат медицинских наук Тимур Фаритович Ибрагимов начал работать в Одинцовской областной больнице. Его профессиональный путь начался в 1997 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тимур Фаритович Ибрагимов присоединился к команде Одинцовской областной больницы. С 1997 года он прошел путь от врача-онколога до заведующего отделением и накопил значительный опыт лечения онкологических заболеваний.

Ибрагимов окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова. В Научно-исследовательском институте онкологии имени Н. Н. Блохина он завершил ординатуру по специальности «Онкология» и аспирантуру, получил степень кандидата медицинских наук. Затем работал ассистентом кафедры онкологии.

С 2010 по 2026 год врач работал в Подольской областной клинической больнице: сначала онкологом, затем в течение 11 лет заведовал торако-абдоминальным отделением.

Вместе с одинцовскими коллегами Ибрагимов планирует совершенствовать помощь пациентам со злокачественными новообразованиями печени, поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта, особенно прямой кишки. Одна из задач — активнее внедрять современные методы лечения, включая эндоскопические вмешательства.

«Рак легкого четвертой стадии в настоящее время — это не приговор. Внедрением новых препаратов можно добиться не только ремиссии, но иногда у некоторых пациентов — выздоровления», — отметил специалист.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.