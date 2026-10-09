Онколог Тимур Ибрагимов начал работу в Одинцовской областной больнице

Тимур Фаритович Ибрагимов, врач-онколог, торако-абдоминальный хирург и кандидат медицинских наук, присоединился к команде Одинцовской областной больницы. Его опыт поможет расширить возможности высокотехнологичной помощи онкопациентам округа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Тимур Фаритович Ибрагимов начал профессиональный путь в 1997 году, работал в ведущих онкоцентрах страны. Он окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, в 2000 году — ординатуру по онкологии в НИИ онкологии имени Н. Н. Блохина. Там же прошел аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию.

В 2010–2026 годах Ибрагимов работал в Подольской областной клинической больнице: сначала онкологом, затем 11 лет возглавлял торако-абдоминальное отделение, занимаясь лечением злокачественных опухолей и организацией работы подразделения.

«Рак легкого особенно коварен тем, что на ранних стадиях часто протекает бессимптомно», — подчеркнул врач-онколог Тимур Ибрагимов.

Он отметил, что ранняя диагностика повышает шансы на полное излечение. Формы и молекулярные подтипы опухоли по-разному отвечают на лечение. Команда специалистов определяет прогноз и тактику по стадии, гистологическому типу, молекулярному профилю опухоли и состоянию пациента. По словам врача, новые препараты позволяют добиться ремиссии даже на четвертой стадии, а у некоторых пациентов — выздоровления.

Диспансеризация включает оценку рисков, в том числе курения и профессиональных вредностей, физикальный осмотр и необходимые исследования. Жители округа старше 18 лет, прикрепленные к поликлиникам больницы, могут пройти ее в отделении профилактики: Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 5а, по будням с 8:00 до 20:00. Нужны паспорт, СНИЛС и полис ОМС Московской области. Запись — через uslugi.mosreg.ru/healthy-heart, gosuslugi.ru или инфомат.

Центр амбулаторной онкологической помощи расположен в Одинцове на ул. Маршала Бирюзова, д. 3, в поликлинике № 1, на пятом этаже. Нужны прикрепление к Одинцовской областной больнице, паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Запись через кол-центр: +7 (495) 663-91-89.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.