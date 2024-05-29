Онколог Сухинина: пациентки с опухолями не идут к врачам из-за страха операций

Онкогинеколог из Балашихи Ольга Сухинина рассказала, почему пациентки с огромными опухолями не идут к врачам. По ее мнению, женщины не могут оперативно обратиться в больницу из-за страха перед диагнозом и операцией.

Врач-онколог отделения онкогинекологии № 4 назвала причины, по которым люди доводят себя до гигантских новообразований. Она отметила, что в последнее время такие пациенты с гигантскими опухолями яичников — не редкость для их отделения.

«90% из них на вопрос о том, почему же вы раньше не обратились к медикам со своими проблемами, отвечали, что из-за страха перед диагнозом, операциями. Думали, само пройдет, рассосется, особенно если опухоль не мешает, не болит. Тем самым они упускают время и возможности менее травматичного лечения», — пояснила Сухинина.

Недавно хирурги Московского областного онкологического диспансера в Балашихе прооперировали женщину с 14-килограммовой опухолью, которая составила 1/3 веса пациентки. Женщина более 12 лет не обращалась за медицинской помощью. К врачам она пришла лишь тогда, когда появились одышка и боли в области живота, который у нее продолжал расти.

Ей сделали МРТ органов малого таза, КТ органов брюшной полости, грудной клетки. После проведенного обследования врачи выявили 2 аномально больших новообразования, которые занимали всю брюшную полость и малый таз. При поступлении в онкодиспансер женщина весила 50 кг, 14 из которых — общий вес новообразований. Поэтому ей было трудно дышать, спать, передвигаться, нормально питаться.

«Под общим наркозом мы удалили пациентке матку с придатками, большой сальник. Во время хирургической операции извлекли опухоли и отправили материал на гистологию. Анализ показал наличие раковых клеток. Диагноз: рак яичников третьей стадии», — сказала Сухинина.

Она добавила, что все обошлось без осложнений. В дальнейшем был проведен онкоконсилиум с химиотерапевтами, радиотерапевтами, врачами-хирургами. Пациентке был назначен курс химиотерапии, которую она в настоящий момент получает.

«Мы ее наблюдаем, следим за состоянием. Она чувствует себя удовлетворительно», — сказала онкогинеколог.

Ольга Сухинина отметила, что часть пациенток запускают опухоли до огромных размеров из-за того, что живут далеко от города. Они откладывают посещение гинеколога и онколога.

«Чтобы избежать подобных гигантских новообразований, необходимо проходить плановые осмотры у гинеколога, диспансеризацию и помнить, что первое время болезнь может никак себя не проявлять», — заключила специалист.

Хирургическое лечение злокачественных опухолей женских половых органов — основное направление деятельности отделения онкогинекологии № 4 Московского областного онкологического диспансера. Здесь широко внедрены в лечебную практику органосохраняющие и функционально-щадящие оперативные вмешательства при раке шейки и тела матки, злокачественных опухолях яичников, вульвы и влагалища.

В 2023 году в отделении прошли лечение 1130 пациенток. Было проведено 745 операций, из них 40% составили эндоскопические. В настоящее время в отделении выполняются различные лапароскопические операции при доброкачественных опухолях и начальных формах злокачественных опухолей яичников, матки и шейки матки.

В отделении работают 17 сотрудников, для которых благодарные пациенты являются лучшей наградой за проделанную работу.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.