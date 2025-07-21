Онколог рассказал, как вовремя распознать рак прямой кишки

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Онколог: рак кишки, обнаруженный на ранних стадиях, хорошо поддается лечению

На ранних стадиях рак прямой кишки поддается лечению в большинстве случаев — выживаемость достигает 89%, сообщил РИАМО врач-онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов.

«Прогноз зависит от стадии болезни. На первой стадии выживаемость может достигать 89%, на второй — 75%, на третьей — 50%, на четвертой — всего 12%. Это подчеркивает важность раннего обращения к врачу», — сказал Басанов.

Он добавил, что для диагностики проводят ректоскопию, УЗИ, КТ, а также биопсию и анализы на онкомаркеры.

«Чем раньше выявлен рак, тем выше шансы на успешное лечение. На ранних стадиях применяется хирургическое удаление опухоли, а на поздних — химиотерапия и лучевая терапия», — рассказал врач.

Басанов отметил, что профилактика рака прямой кишки включает здоровое питание, физическую активность, контроль за весом и регулярные обследования после 50 лет.

«Восстановление после операции требует специального ухода, соблюдения диеты и использования медицинских средств для облегчения жизни пациента», — заключил специалист.