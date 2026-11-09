Онколог Пушкинской больницы объяснила отличие самодиагностики от скрининга

Самодиагностика помогает заметить внешние изменения молочных желез, а регулярные плановые обследования направлены на выявление бессимптомных заболеваний. Врач-онколог поликлиники №9 Пушкинской больницы Олеся Шинтяпина подчеркнула важность систематического профилактического скрининга.

По словам врача, патологии молочных желез относятся к наиболее распространенным заболеваниям у женщин. После 40 лет на фоне гормональных изменений начинается инволюция — постепенное замещение железистой ткани жировой. Это естественный процесс, однако на его фоне могут возникать воспаления и доброкачественные образования, в том числе кисты, фиброаденомы, мастопатия и папилломы.

«Доброкачественная опухоль не перерождается в злокачественную, но она может создавать фон для развития нежелательных процессов. Изменения в молочных железах происходят бессимптомно и обнаруживаются случайно», — пояснила Олеся Шинтяпина.

Врач отметила, что профилактический скрининг позволяет оценивать состояние тканей и отслеживать динамику изменений. По ее словам, всем женщинам после 40 лет показана маммография один раз в два года. Некоторые женщины откладывают исследование из-за опасений болезненности процедуры или страха услышать диагноз, однако онколог подчеркнула важность ранней диагностики.

При самостоятельном наблюдении следует обращать внимание на покраснения и сыпь, изменение формы груди и сосков, выделения из сосков, а также увеличение подмышечных лимфоузлов. При этом отсутствие внешних признаков не заменяет регулярных обследований.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.