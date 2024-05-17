Онколог назвала первый признак появления меланомы

К первым признакам меланомы можно отнести изменения уже существующих на теле родинок, сообщила РИАМО врач онколог-дерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Дмитриевская.

«К первым признакам заболевания можно отнести изменения уже существующих на теле родинок — их деформация, увеличение в размерах, размножение, шелушение, появление неоднородного цвета, кровоизлияний и неровных краев», — сказала Дмитриевская.

Она добавила, что при развитии меланомы на чистых от невусов участках кожи можно заметить непроходящее и ничем не обоснованное покраснение кожи, появление утолщений и любых других образований, не отмечавшихся ранее.

«Для меланобластомы, например, характерны 4 типа, каждый из которых имеет свои признаки. Поверхностно-распространенная меланома проходит две фазы развития. Для фазы радиального роста, которая может продолжаться нескольких лет, характерна низкая вероятность метастазирования», — рассказала врач.

Для фазы вертикального роста, когда происходит инвазия клеток опухоли в ретикулярный и подкожно-жировой слои, характерна высокая вероятность метастазирования, уточнила специалист.

«А поверхностно-распространяющаяся форма меланомы развивается на внешне не измененной коже или на фоне пигментного невуса. Появляется маленький плоский узелок темного, почти черного цвета, диметром 1-3 мм. Постепенно он уплотняется, растет, его поверхность становится неровной, а очертания неправильными — „географическими“», — разъяснила специалист.