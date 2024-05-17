Онколог назвала людей, которым стоит бояться меланомы

Среди факторов, которые могут повысить риск развития меланомы, светлая кожа, зачастую с веснушками, и рыжие или белые оттенки волос. В зоне риска также люди с частыми солнечными ожогами, сообщила РИАМО врач, онколог-дерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Дмитриевская.

«Выделяют несколько факторов, которые также могут повысить риск развития меланомы. К ним относят первый (кельтский — ред.) фототип. Это светлая кожа, зачастую с веснушками, рыжие или белые оттенки волос, а также голубые, светло-серые или зеленые глаза», — сказала Дмитриевская.

Она добавила, что среди причин могут быть частые солнечные ожоги и наличие на кожном покрове более 10 диспластических невусов. Это переходная форма от родинки к меланоме.

«К факторам, повышающим риск, также относят большое количество родинок и родимых пятен на теле, а именно более 50 единиц, наличие гигантского или крупного врожденного невуса — более 5% площади поверхности тела. Также наличие врожденных невусов на коже», — рассказала онколог.

Дмитриевская также перечислила другие факторы. Среди них: меланобластомы у близких родственников, пожилой возраст, некоторые наследственные заболевания, например, ксеродерма пигментная. К причинам можно отнести и слабый иммунитет.