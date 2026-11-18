Врач-онколог Мехти Иманович Аббасов присоединился к отделению хирургических методов лечения Одинцовской областной больницы. Он занимается диагностикой и хирургическим лечением онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мехти Аббасов окончил Российский университет медицины и ординатуру по онкологии в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина. Затем он прошел ординатуру по общей хирургии и профессиональную переподготовку по ультразвуковой диагностике.

В Одинцовской областной больнице врач диагностирует и лечит новообразования молочной железы, выполняет трепан-биопсии и пункции, проводит органосохраняющие операции и радикальные резекции. Он также выполняет биопсию сторожевого лимфатического узла радиоизотопным методом и работает с доброкачественными и злокачественными новообразованиями женских органов.

Интерес к медицине у Мехти Имановича появился в детстве. Его мама — акушер-гинеколог и специалист ультразвуковой диагностики. Наблюдая за ее работой, он постепенно решил связать свою жизнь с медициной.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.