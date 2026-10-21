Онколог Каприн назвал самые редкие виды рака

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн отнес опухоли уха, надпочечников, головного мозга и других отделов центральной нервной системы к самым редким видам рака, сообщает Общественное Телевидение России .

По словам Каприна, врач региональной клиники за всю карьеру может встретить лишь нескольких пациентов с определенным редким типом опухоли. Онколог Павел Трахтман из центра имени Д. Рогачева пояснил, что чем реже заболевание, тем меньше опыта, клинических знаний и научных разработок для его лечения.

Опухоли мозга сложны для терапии: лекарства плохо проникают в этот защищенный орган. По словам Трахтмана, такие опухоли могут быстро и агрессивно расти и приводить к необратимым нарушениям функций.

«Но если мы говорим про опухоль головного мозга, то здесь, к сожалению, только визуализация, только компьютерная томография или магнитно-резонансная томография может помочь», — отметил Трахтман.

Опухоли надпочечников часто проявляются гормональными изменениями. Заподозрить проблему могут помочь анализы крови. Иногда врачи находят новообразования при исследованиях по другим показаниям.

На ранних стадиях симптомы могут отсутствовать. Трахтман рекомендовал своевременно проходить нужные обследования. Для людей с предрасположенностью врачи разрабатывают индивидуальные программы диспансеризации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.