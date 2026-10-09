Онколог Екатерина Ланская начала работать в поликлинике Волоколамска

Екатерина Ланская пополнила коллектив Волоколамской взрослой поликлиники. Врач-онколог занимается диагностикой и лечением злокачественных новообразований и наблюдает пациентов с предраковыми состояниями, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новый врач-онколог Волоколамской взрослой поликлиники Екатерина Ланская с 2017 по 2023 год училась в Рязанском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова. Затем она прошла ординатуру по специальности «онкология» в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

«Для меня важно, чтобы пациент не оставался один на один с диагнозом. Моя задача — вовремя выявить проблему, подобрать оптимальную тактику лечения и сопровождать человека на каждом этапе. Рада, что теперь смогу помогать жителям Волоколамского округа», — рассказала Екатерина Ланская.

Врач диагностирует и лечит злокачественные новообразования, а также наблюдает пациентов с предраковыми состояниями и занимается профилактикой развития заболевания.

Главный врач Волоколамской больницы Анжела Магомедова отметила, что привлечение медицинских работников остается одним из приоритетов учреждения.

«Работа по привлечению медицинских работников нами ведется непрерывно. Благодаря губернатору Андрею Воробьеву, у нас существует большое количество программ поддержки для врачей и работников среднего медицинского персонала», — отметила Анжела Магомедова.

По ее словам, привлечению сотрудников также помогают федеральные и региональные программы со значительными мерами социальной поддержки.

Специалист напомнила о важности регулярных проверок здоровья для жителей старше 40 лет: в этом возрасте вероятность злокачественных новообразований возрастает. Раннее выявление заболеваний позволяет своевременно начать лечение и избежать серьезных последствий. Диспансеризацию можно пройти в будние дни с 8:00 до 12:00 во взрослой поликлинике Волоколамска.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.