Онколог дала советы, как распознать угрозу меланомы и защитить свою кожу

Один из главных тревожных сигналов — изменение существующих родинок. Если невус начинает деформироваться, увеличиваться в размерах, приобретать неровные, размытые края или неоднородный цвет, то это серьезный повод для обращения к специалисту, сообщила РИАМО врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова.

«Меланома — один из самых агрессивных видов рака кожи, развитие которого начинается в меланоцитах — клетках, вырабатывающих пигмент меланин. Эти клетки скапливаются в родинках, и под воздействием ультрафиолетового излучения они могут мутировать, превращаясь в злокачественные образования», — объяснила Машкова.

По ее словам, коварство меланомы заключается в том, что на ранних стадиях она может не вызывать дискомфорта, оставаясь незамеченной, но при этом стремительно прогрессировать. Именно поэтому так важно знать первые признаки, которые могут указывать на начало опасного процесса.

Также стоит насторожиться, если родинка начинает шелушиться, кровоточить, покрываться корочкой или на ее поверхности появляются узелки. Иногда меланома возникает на чистой коже. В этом случае тревожным сигналом становится появление нового пятна, которое не исчезает со временем, а растет и меняет свою структуру.

«Особое внимание следует уделять родинкам, которые внезапно стали гладкими и глянцевыми, потеряв естественный кожный рисунок», — отметила врач.

Кроме того, поводом для консультации с дерматологом или онкологом должны стать такие неприятные ощущения, как зуд, жжение и покалывание. Чем раньше будет диагностирована меланома, тем выше шансы на успешное лечение. Регулярный самоосмотр кожи и онконастороженность — ключевые факторы, позволяющие выявить заболевание на ранней стадии, заключила Машкова.