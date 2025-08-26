Онкогинеколог Ахмеров: раку шейки матки часто предшествует дисплазия

Рак шейки матки — одна из главных онкологических угроз для женщин. По данным ВОЗ, он стабильно входит в тройку самых злокачественных опухолей у женщин, уступая лишь раку молочной железы. Заболевание часто выявляют уже на поздних стадиях, когда эффективность лечения значительно снижается. О ключевых методах диагностики, помогающих пациенткам не пропустить опасную болезнь, сообщил РИАМО онкогинеколог «СМ-Клиника» Радмир Ахмеров.

«Рак шейки матки развивается не за неделю и не за месяц. Чаще всего ему предшествует дисплазия, то есть патологические изменения эпителия шейки матки. Если эту патологию вовремя выявить, прогноз будет благоприятным. Главная проблема — в низкой информированности. Женщины либо не знают, что нужно проходить регулярные скрининги, либо пренебрегают ими», - отметил доктор.

Научно установлено, что в подавляющем большинстве случаев развитие онкопроцесса связано с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Это инфекция, передающаяся преимущественно половым путем, и присутствует она, по оценкам экспертов, у 70–80% женщин репродуктивного возраста. Наиболее опасными считаются онкогенные штаммы ВПЧ 16 и 18 типов — именно они чаще других провоцируют злокачественные изменения в женских половых органах.

Ахмеров уточнил, что наличие ВПЧ, особенно высокоонкогенных типов, — это не приговор. Иммунитет большинства женщин справляется с вирусом в течение двух лет. Но если ВПЧ сохраняется в организме дольше, риск развития опухоли возрастает. Вот почему контроль и регулярные обследования очень важны для предупреждения возможных рисков и сохранения здоровья.

В арсенале современной медицины есть целый комплекс доступных и эффективных инструментов, которые позволяют выявить опасные изменения на самых ранних этапах.

ПАП-тест (мазок с шейки матки на онкоцитологию) является базовым исследованием, рекомендованным женщинам в возрасте от 21 до 65 лет. Он способен выявить как предраковое состояние, так и начальные формы рака. Существует две разновидности ПАП-теста: традиционная цитология и жидкостная. Последняя отличается более высокой точностью и часто используется как основной скрининговый инструмент.

Кольпоскопия — еще один информативный метод визуального осмотра шейки матки с помощью кольпоскопа — прибора, увеличивающего изображение в десятки раз. Позволяет детально рассмотреть сосудистый рисунок, структуру эпителия и обнаружить зоны дисплазии или воспаления.

«При необходимости проводится расширенная кольпоскопия с применением специальных реагентов. Это помогает точнее дифференцировать подозрительные участки. При обнаружении подозрительных изменений врач берет биопсию — образец ткани для последующего анализа», — добавил онкогинеколог.

В числе аппаратных методов диагностики наиболее эффективными считаются УЗИ органов малого таза и МРТ. УЗИ чаще всего используется после постановки диагноза — для оценки степени распространения опухолевого процесса. Также может быть проведено сканирование брюшной полости и лимфатических узлов. А магнитно-резонансная томография позволяет не только визуализировать опухоль, но и точно определить ее локализацию, глубину инвазии и вовлеченность соседних органов. По оценкам врачей, диагностическая точность МРТ при раке шейки матки достигает 97%.

Упомянул врач и про анализ крови на онкомаркеры. В случае с раком шейки матки наиболее значимым биомаркером является SCC. Его уровень помогает контролировать течение болезни, отслеживать результаты терапии и своевременно обнаруживать возможные рецидивы.

Ахмеров порекомендовал женщинам проходить профилактический осмотр не реже одного раза в год, а в случае обнаружения ВПЧ — посещать гинеколога раз в полгода. Рак шейки матки — сложное заболевание, однако своевременная диагностика дает возможность врачам вовремя вмешаться и добиться самых благоприятных прогнозов в лечении.