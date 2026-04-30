Онищенко заявил, что новый вирус в Бурунди не угрожает России

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что вспышка неизвестного вируса в Бурунди не представляет угрозы для России, сообщает aif.ru .

В Бурунди в конце марта зарегистрировали 35 случаев неизвестного заболевания, пять человек скончались. По данным Всемирной организации здравоохранения, летальность составила около 14%. Тесты более чем на 200 известных патогенов, включая вирусы Эбола и Марбург, оказались отрицательными.

Роспотребнадзор по запросу Минздрава Бурунди направил в страну специалистов для изучения ситуации.

«Россияне, слава Богу, не часто выбирают Бурунди в качестве сраны для посещения. Хотя, может, какие-то поездки и совершаются. Учитывая сложную логистику и отсутствие минимального комфорта, случаи посещения минимальны. Кроме того, последний пациент с этим заболеванием был зафиксирован 11 апреля, это почти три недели назад. Это говорит о том, что вспышка уже закончилась. Прошло как минимум три инкубационных периода», — отметил Онищенко.

По его словам, поездка российских специалистов позволит собрать дополнительные данные и помочь местным врачам.

«Для наших врачей это будет полезная поездка, своеобразный тренинг. И, конечно, мы поможем разобраться местным специалистам. Факт приглашения наших специалистов во всех смыслах положительный», — добавил академик.

