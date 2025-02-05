Онищенко рассказал о причинах вспышки метапневмовируса в России

Вспышка метапневмовируса в России могла произойти из-за туризма в северные провинции Китая во время новогодних каникул, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Такое предположение он высказал в ходе телемоста Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент на тему: «Биобезопасность стран ЕАЭС».

«Китай сообщал, что на последней неделе прошлого года у них произошло увеличение количества выявленных случаев метапневмонии. И вот у них оказались якобы переполнены больницы, больше Китай никак не комментировал. Метапневмовирус нам известен, довольно давно следим за его циркуляцией в огромной линейке вирусов, которые обеспечивают сезонную заболеваемость. Во всех странах идет подъем, и мы тоже резко подросли за 3-ю неделю этого года», — сказал Онищенко.

Академик объяснил, что такой всплеск заболеваемости следует связывать с долгими новогодними каникулами. Многие россияне отправились путешествовать.

Кроме того, Россия соседствует с Китаем. Жители приграничных регионов часто и свободно посещают Поднебесную. Онищенко напомнил, что вспышка метапневмовируса была именно в северных районах Китая.