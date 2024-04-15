Онищенко назвал два района Подмосковья, где можно подхватить энцефалит и боррелиоз

Академик РАН и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что в Московской области только два района являются эндемичными по вирусному клещевому энцефалиту и боррелиозу (болезнь Лайма). По словам эксперта, речь идет о Талдомском и Дмитровском районах, сообщает kp.ru .

Онищенко предупредил, что именно в Дмитровском и Талдомском клещи могут быть заражены вирусным энцефалитом и боррелиозом. Численность опасных насекомых на этих территориях также выше отметки безопасного уровня, отметил академик.

«Я ни в коем случае не отговариваю горожан от отдыха в Подмосковье. <…> Причем лучше не лететь опрометью в Турцию, а выбрать именно Подмосковье», — добавил Онищенко.

Врач подчеркнул, что всем планирующим отправиться в походы, на дикие пляжи и лесные прогулки следует вакцинироваться от клещевого энцефалита.

По словам Онищенко, клещи уже проснулись в Москве и Подмосковье, насекомые уже успели покусать несколько десятков человек.