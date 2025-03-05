Ольха, береза, орешник: кто виноват в весенней аллергии?

Первые симптомы весенней аллергии могут появиться в разное время в зависимости от региона и климата, но обычно цветение начинается в конце февраля — начале марта, когда зацветает ольха, сообщила РИАМО врач-аллерголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.

«Ее цветение продолжается до начала июня. Также основными аллергенами весной являются пыльца деревьев, таких как ольха, орешник, береза и другие», — сказала Ермакова.

Она добавила, что первые симптомы появляются, когда уровень пыльцы в воздухе повышается. Важно следить за природным биологическим календарем и сообщениями о пылении растений, чтобы знать начало сезона цветения.

«Сезонное аллергическое заболевание, вызванное пыльцой растений, называется поллиноз. Иммунная система аллергика воспринимает пыльцу как раздражитель и отвечает на нее аллергическим воспалением. Симптомы этой болезни знакомы многим: заложенность носа, насморк, чихание, нарушение обоняния», — рассказала аллерголог.

Ермакова уточнила, что среди других симптомов могут быть покраснение глаз (конъюнктивит), кашель, удушье. Без лечения аллергия может прогрессировать и привести к развитию бронхиальной астмы.

«Симптомы аллергии могут напоминать ОРВИ. Отличить их может врач-аллерголог, проведя специальные обследования. Важно помнить, что поллиноз может проявляться с разной интенсивностью в любом возрасте. Человек, не подозревающий о своей аллергии, рискует столкнуться с хроническими заболеваниями и их осложнениями», — предупредила специалист.