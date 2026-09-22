Олег Павлов возглавил медико-генетическое отделение МОНИИАГ в Подмосковье

Доктор медицинских наук Олег Павлов возглавил медико-генетическое отделение Московского областного НИИ акушерства и гинекологии, где консультируют беременных по вопросам дородовой диагностики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Доктор медицинских наук Олег Павлов возглавил медико-генетическое отделение Московского областного НИИ акушерства и гинекологии. Ранее он работал заместителем директора по клинической работе Института репродуктивной генетики Центра Кулакова.

Отделение консультирует пациенток по вопросам пренатальной диагностики нарушений развития плода во время беременности. Ежегодно сюда обращаются 7–8 тыс. беременных, чтобы оценить здоровье будущего ребенка и риск врожденной патологии.

«Новый руководитель одного из важнейших направлений работы института — опытный врач акушер-гинеколог, генетик и специалист ультразвуковой диагностики. Долгое время он посвятил руководящей работе, успешно совмещая ее с практической работой врача и ученого», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Павлов — автор 79 научных и 20 научно-методических публикаций, а также девяти компьютерных программ для врачей медико-генетических консультаций, включая программы для оптимизации показателей биохимического скрининга беременных.

Отдел ультразвуковой и медико-генетической диагностики МОНИИАГ проводит экспертную оценку состояния плода и репродуктивного здоровья женщин, ультразвуковые исследования, диагностические манипуляции по показаниям и консультирует семьи с отягощенным акушерско-генетическим анамнезом.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.