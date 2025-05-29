Около 95% урологических операций во Фрязино проводят малоинвазивным методом

В Щелковской больнице, в обособленном подразделении им. В. М. Гольца города Фрязино, развитие урологии приобретает впечатляющие масштабы. С начала текущего года здесь было проведено 765 операций урологического профиля. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Малоинвазивная хирургия — это современное направление в медицине, которое позволяет проводить оперативные вмешательства с минимальным повреждением тканей и сокращением периода восстановления пациента.

Основные методики малоинвазивной хирургии:

Лапароскопия — операции через небольшие разрезы с использованием видеокамеры и специальных инструментов.

Роботическая хирургия (система da Vinci) — высокоточные вмешательства, выполняемые роботизированными системами под контролем хирурга.

Эндоскопия — диагностика и лечение через естественные пути организма или мини-доступы.

Преимущества малоинвазивных методов:

Меньшая травматичность

Сокращение сроков госпитализации

Быстрое восстановление после операции

Снижение риска осложнений

Благодаря развитию технологий, малоинвазивная хирургия становится золотым стандартом во многих областях медицины, обеспечивая пациентам эффективное и безопасное лечение.

«В условиях современного здравоохранения скорость и эффективность лечения становятся не просто желательными, а необходимыми. „В день мы проводим порядка 20-ти хирургических вмешательств, из них порядка 95% с использованием малоинвазивного метода», — отмечает заведующий урологическим отделением, врач-андролог Гига Гвазава.

Этот метод, отличающийся минимальной травматичностью, позволяет значительно сократить период восстановления пациентов. Такие операции становятся настоящей находкой для тех, кто не хочет надолго оставаться вне привычной жизни.

Событие, с которым на данный момент столкнулась урология Щелковской больницы, не может не радовать. Современное оборудование и передовые технологии позволяют проводить операции, которые еще совсем недавно казались сложными и опасными. Отделение предлагает полный спектр урологических услуг: от лечения мочекаменной болезни до операций на предстательной железе. Кроме того, здесь осуществляют все виды лапароскопической, эндоскопической и пластической хирургии.

Малоинвазивные технологии — это не просто модный тренд. Это важный шаг на пути к более гуманному и эффективному медицинскому обслуживанию. Каждый пациент получает шанс на быстрое и комфортное восстановление, что особенно актуально в условиях нашего времени.

Благодаря усилиям таких специалистов, как Гига Гвазава и его команда, урология в Щелковской больнице продолжает развиваться, внося значимый вклад в здоровье и благополучие жителей региона.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.