Около 920 тыс жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года

Жители Московской области могут пройти бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Сделать это можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства, в центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских комплексов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«Мы призываем заботиться о своем здоровье и проходить регулярную диагностику на ВИЧ. Само тестирование абсолютно безболезненно и не займет больше 15 минут», — сказал главрач Московского областного Центра по борьбе со СПИД, к. м. н. Александр Пронин.

Всего с начала года в Подмосковье исследование прошли уже почти 920 тыс. человек, что на 85 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно по адресу центра по борьбе со СПИДом: г. Котельники, мкр Силикат, 41а, а также в кабинетах тестирования по месту жительства.

Подробную информацию о ВИЧ или СПИДе можно найти на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.