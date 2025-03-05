Около 70 жителей Люберец проверили здоровье в центре онкопомощи

В городском округе Люберцы почти 70 человек проверили состояние здоровья в рамках дня открытых дверей, посвященному международному женскому дню в центре амбулаторной онкологической помощи, сообщили в Люберецкой областной больнице, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В день открытых дверей было обследовано 68 человек, две трети из которых — женщины. У пяти пациентов выявлены патологии, и они направлены на дополнительное обследование для точного подтверждения диагноза. После этого врачи-онкологи центра разработают план лечения и будут сопровождать пациентов на всех этапах терапии», — отметила заведующая ЦАОП Светлана Кузьмичева.

Она уточнила, что с каждым разом на дни открытых дверей в центре приходит все больше молодых людей. В этот раз 25 посетителей — это жители в возрасте от 25 до 40 лет, которые тщательно следят за своим здоровьем.

«Жители Люберец привыкают к тому, что такие мероприятия — не разовая акция. Дни, когда любой желающий без записи может пройти онкоскрининг, мы проводим регулярно. Это дает возможность планировать свое обследование заранее», — подчеркнула онколог.

Следующий день открытых дверей в центре амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы состоится 29 марта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.