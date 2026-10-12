Около 70% пар в Красногорске выбирают партнерские роды

Пары в Красногорске в 2026 году выбирают партнерские роды примерно в 70% случаев. Такую долю назвала руководитель Красногорского родильного дома Айшат Вагабова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам руководителя Красногорского родильного дома Айшат Вагабовой, в прошлом году партнерские роды выбирали 70% пар, в этом году — порядка 70%.

Среди них — жительница Красногорска Юлия Прокопьева и ее муж. В минувшие выходные они выписались из роддома с новорожденной дочерью. По словам врачей, роды прошли отлично. Девочка родилась с весом 3 кг 670 г и ростом 51 см.

С пополнением семью поздравили родные и первый заместитель главы округа Наталья Тимошина. Она передала поздравления и подарки от главы Красногорска Дмитрия Владимировича Волкова.

«Очень довольна, роды прошли хорошо. Всем врачам огромное спасибо, спасибо Дмитрию Владимировичу за оказанную поддержку», — поделилась молодая мама.

Узнать больше о партнерских родах, справиться со страхами и задать вопросы специалистам жители могут на регулярных бесплатных занятиях в «Школе будущих родителей». Поддерживать роженицу может не только супруг, но и мама, подруга или профессиональная помощница — доула. Главное, чтобы обстановка на родах была комфортной для будущей матери.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.