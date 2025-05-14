Около 7 тыс жителей Каширы оформили рецепты на льготные лекарства

В Кашире федеральной льготой по обеспечению лекарственными препаратами пользуются 2 137 человек, региональной — 4 321, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами льготных категорий граждан — один из вопросов, который был рассмотрен на совещании в режиме ВКС под руководством губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.

«В настоящее время в округе значимых проблем с обеспечением бесплатными препаратами нет», — рассказал глава округа Михаил Шувалов.

В Подмосковье ведется активная работа, чтобы процессы обеспечения льготными лекарствами становились проще, а жители могли получать нужные препараты быстро. Если раньше приходилось ежемесячно посещать поликлинику, чтобы продлить рецепт, то сейчас это можно делать через телемедицинскую консультацию. Записаться на нее можно приеме у лечащего врача, через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, по телефону 122 (робот Светлана) или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также ранее Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» – комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», – пояснил губернатор.