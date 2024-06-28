Около 600 врачей выпускает МОНИКИ имени Владимирского в этом году

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского в этом году 600 ординаторов успешно сдали государственные экзамены на факультете усовершенствования врачей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ежегодно мы выпускаем квалифицированных специалистов, готовых врачей, которые будут оказывать медицинскую помощь жителям Подмосковья на самом высоком уровне. Факультет усовершенствования врачей МОНИКИ готовит медиков по 45 специальностям — терапевтическим, хирургическим, стоматологическим и педиатрии. Наша задача — за 2 года максимально подготовить ординаторов к реалиям работы. Практической части обучения уделяется особое внимание — все полученные знания отрабатывают на клинических базах и в аккредитационном центре МОНИКИ им. Владимирского», — рассказала декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского Татьяна Чернявская.

Экзамены принимали преподавательский состав факультета нститута, ведущие специалисты, руководители отделений и клинических баз МОНИКИ им. Владимирского.

Осенью, после получения дипломов, будущих врачей ждет первичная специализированная аккредитация, где эксперты оценят теоретические и практические навыки выпускников. После прохождения аккредитации они смогут приступить к полноценной работе в медицинских учреждениях Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже открыта.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.