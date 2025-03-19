Около 600 единиц медоборудования для онкослужбы закупят в Подмосковье

В этом году медицинские организации Московской области получат новое оборудование для выявления и лечения онкологических заболеваний. Так, в медучреждения поступят видеоэндоскопическая техника, а также хирургическое, диагностическое и другое оборудование, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Не секрет, что онкологические заболевания, выявленные на ранней стадии, гораздо эффективнее поддаются лечению. Для того, чтобы диагностика стала более качественной и доступной для пациентов мы продолжаем оснащать наши медицинские учреждения необходимой техникой. В этом году для онкослужбы региона закупят почти 600 единиц медтехники на сумму более 565 млн рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Медтехника поступит в Московский областной онкологический диспансер, а также Видновскую, Лобненскую, Реутовскую, Шатурскую и другие больницы. Оборудование закупается благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.