Около 560 жителей Клина поступили в травмпункт на новогодних праздниках. С 1 по 11 января 2026 года травм было меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщил врач-хирург и травматолог Клинской городской больницы Николай Стрелков.

По словам травматолога, с 1 января 2026 года на травмпост поступило более 557 человек. Пациентов с уникальными травмами медики не встретили. Наиболее часто поступали люди с переломами после катания на горках в не предназначенных для этого местах. Также чаще всего поступали женщины с длинными ногтями. Стрелков дал рекомендацию не делать ногти более 4 см, так как они начинают цепляться и в чем-то застревать.

Врач-хирург отметил, что при выходе на улицу нужно помнить о состоянии на дорог зимой. Следует носить обувь с рифленой подошвой, избегать каблуков, ходить мелкими шагами с согнутыми коленями по обработанным песком или реагентами участкам.

Кроме того, при падении важно постараться сгруппироваться, защитить голову и не выставлять руки вперед. При ушибах использовать холод и эластичную повязку. При сильной боли или деформации суставов важно оперативно обращаться в круглосуточный травмпункт — помощь окажут без документов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.

