Около 500 малышей родилось в Щелковском перинатальном центре в марте

За прошлый месяц в Щелковском перинатальном центре появились на свет 258 мальчиков и 225 девочек. Из них шесть пар мальчиков-двойняшек, одна пара девочек-двойняшек и четыре королевских двойни: так называют редкие в медицине случаи, когда рождаются близнецы разного пола. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В общей сложности в марте родилось 483 малыша — это на 78 детей больше, чем в предыдущем месяце.

А всего за первый триместр этого года в Щелковском перинатальном центре родилось 1 342 ребенка.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». На нем можно найти информацию о системе родовспоможения в регионе. Кроме того, в Подмосковье действует единый кол-центр «Стань мамой» — 8 (800) 550-30-03 (ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный).

Также каждый вторник и четверг в ЩПЦ проводятся бесплатные занятия для будущих родителей в рамках образовательного проекта подготовки к здоровому материнству и счастливому детству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.