Около 50 единиц стерилизационного оборудования поступило в Подмосковье с января

В медучреждения Московской области поступило новое стерилизационное оборудование. Это сухожаровые шкафы, стерилизаторы и другие аппараты. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и программе модернизации первичного звена, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы поставили 49 единиц нового стерилизационное оборудования в 16 наших медорганизаций. Оно позволяет проводить качественную стерилизацию медицинского оборудования и хирургических инструментов. До конца года поставим еще более 100 единиц оборудования для стерилизации на общую сумму порядка 440 млн рублей», — рассказал первый заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Современные стерилизационные аппараты уже поставлены в Дзержинскую, Лобненскую, Воскресенскую, Пушкинскую, Видновскую, Электростальскую, Егорьевскую, Раменскую и Павлово-Посадскую и другие больницы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.