Около 49% рожениц в Подмосковье выбирают партнерские роды

Роженицы в Московской области могут бесплатно воспользоваться услугой партнерских родов. Кроме того, в перинатальных центрах и родильных домах региона доступны мягкие и вертикальные роды, а также в сопровождении доулы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Роды — одно из самых ярких и важных событий в жизни женщины. И многим в этот момент важно ощущать рядом присутствие близкого человека. С каждым годом в регионе растет количество пар, предпочитающих партнерские роды. С начала года такой выбор сделали 49% рожениц», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Узнать дополнительную информацию о системе родовспоможения региона можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.