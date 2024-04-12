Около 450 подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали с начала года

«В Подмосковье у родителей появился выбор: они могут получить подарочную коробку «Я родился в Подмосковье!» или выплату в размере 20 тысяч рублей при рождении ребенка. С начала года такие подарки уже получили 450 малышей, а более 15 тысяч родителей выбрали выплату», - пояснила первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В подарочном наборе содержится более 50 самых нужных вещей для мамы и ребенка, включая одежду, игрушки, комплект постельного белья, косметику, средства гигиены и многое другое. Недавно к набору были добавлены светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной. Благодаря такому подарку мама может больше времени уделить подготовке к родам, так как все необходимое для первых месяцев жизни малыша она может получить в роддоме при выписке.

Подарочный набор могут получить родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдаются на каждого малыша.



Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.



Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.



«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.