Около 4,2 тыс единиц оборудования закупят в больницы Подмосковья в 2025 году

В этом году в медицинские учреждения Московской области продолжит поступать современное оборудование. Медтехника закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Оснащение наших больниц современным оборудованием необходимо для повышения качества и доступности медицинской помощи для жителей региона. В этом году мы закупим почти 4,2 тыс. единиц медтехники как тяжелую, так и легкую. Всего на закупку у нас предусмотрено порядка 16 млрд рублей», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Новая медтехника поступит в 72 больницы, в том числе Щелковскую, Можайскую, Ступинскую, Истринскую, Серпуховскую, Клинскую и другие больницы. Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС. Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по номеру телефона: 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.