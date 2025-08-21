Около 40 л крови сдали в Химках в рамках донорской акции «За жизнь»

На базе многофункционального социального комплекса «Восход» в Химках провели донорскую акцию «За жизнь». Для пациентов Центрального Военно-клинического госпиталя имени Вишневского сдали более 38 л крови. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участие приняли неравнодушные жители, активисты «Молодой гвардии» и партии «Единой России», а также депутаты Руслан Шаипов и Надежда Смирнова.

«Донорскую акцию в Химках проводят каждые четыре месяца. Она собирает десятки неравнодушных жителей. Такая активная жизненная позиция демонстрирует истинную гражданскую ответственность наших горожан и помогает обеспечить необходимыми запасами крови наших бойцов СВО. Вместе мы можем поддержать тех, кто защищает нашу страну», — сказала депутат, председатель химкинского Совета медсестер Надежда Смирнова.

Стать донором может любой здоровый человек в возрасте от 18 лет. В Химках расположен центр переливания крови по адресу: ул. Чкалова, дом № 2/21. Забор крови проводят по понедельникам и средам с 7:00 до 11:30. Предварительная запись по номеру телефона: 8(495)572-11-50. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Накануне сдачи крови необходимо соблюдать диету: исключить жирную пищу, орехи, колбасы и молочную продукцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.