Около 40 единиц медоборудования закупят в Подмосковье в этом году

В стоматологические поликлиники Московской области закупят новое медицинское оборудование. В том числе аппараты для снятия зубных отложений, дентальные рентгеновские аппараты и др. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Для повышения качества оказываемой стоматологической помощи жителям региона не только внедряются новые проекты, но и закупается новое современное оборудование.

Так, в этом году в медучреждения Подмосковья закупят еще 40 единиц стоматологической техники на сумму более 33 млн рублей.

Медтехника поступит в 14 медицинских организаций Подмосковья, в том числе в Дзержинскую, Егорьевскую, Шаховскую, Подольскую детскую и другие больницы.

Оборудование будет закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.