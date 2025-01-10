Около 200 единиц эндоскопического оборудования поступило в Подмосковье в 2024 году

Медицинские организации Московской области оснащаются современным оборудованием, в том числе эндоскопическим. Так, в прошлом году в больницы Подмосковья поступили видеобронхоскопы, гастроскопы, эндоскопические стойки для проведения нейрохирургических вмешательств и другая медтехника, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«Эндоскопическое оборудование позволяет проводить более точную диагностику заболеваний, в том числе онкологических. Кроме того, оно применяется для проведения малоинвазивных операций, благодаря чему пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни. Всего в прошлом году в наши больницы поступило почти 200 единиц эндоскопического оборудованияна сумму порядка 1,1 млрд рублей», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование поступило в 43 медицинские организации Московской области, в том числе Солнечногорскую, Мытищинскую, Зарайскую, Наро-Фоминскую, Лобненскую и другие больницы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.