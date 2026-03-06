Около 2 тыс медиков устроились в больницы Подмосковья по программе «Приведи друга»

Почти 2 тыс медицинских специалистов трудоустроились в больницы Подмосковья по программе «Приведи друга», которая действует с 2022 года. Медработники получают премию за привлечение новых коллег, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области сотрудники медучреждений могут получить денежную премию за трудоустройство в регион врача, фельдшера или медсестры. Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа привлеченного специалиста и достигает 128 тыс рублей.

«Наши меры соцподдержки направлены не только на поддержку уже работающих у нас специалистов, но и привлечение новых кадров. „Приведи друга“ работает в регионе с 2022 года. За это время по этой программе в больницы региона трудоустроились почти 2 тыс медицинских специалистов, из них более 940 — врачи, а 1 тыс — средний медперсонал», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Премию выплачивают в два этапа: 50% — при трудоустройстве нового сотрудника и еще 50% — после трех месяцев его работы. При этом специалист должен быть принят на основную должность на полную ставку и не работать в государственных медорганизациях Подмосковья в течение предыдущих шести месяцев.

В регионе также действуют другие меры соцподдержки медработников, в том числе «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земля врачам». Подробная информация размещена на сайте https://rabota-vrachom.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.