Грузовик и мотоцикл врезались на Киевском шоссе в Москве
Движение затруднено после ДТП грузовика и мотоцикла на Киевском шоссе в Москве
Грузовик столкнулся с мотоциклом на 27 километре Киевского шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте происшествия находятся сотрудники городских служб. Обстоятельства ДТП выясняют.
Данных о количестве пострадавших нет.
Движение по направлению к Московской области затруднено. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.