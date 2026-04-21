Ученые связали фруктозу с ростом ожирения и холестерина

Ученые выяснили, что фруктоза действует иначе, чем глюкоза. Вместо выработки энергии она стимулирует синтез жиров и истощает запасы АТФ. Это сопровождается процессами, которые повышают риск ожирения, инсулинорезистентности и сердечно-сосудистых заболеваний. Механизм, помогавший выживать в условиях голода, сегодня способствует росту числа случаев диабета и лишнего веса.

Эндокринолог, диабетолог Ольга Павлова пояснила, что замена сахара фруктозой не делает продукт безопасным.

«Белый сахар дает резкие скачки сахара крови и ведет к развитию осложнений диабета. Фруктоза как добавленный сахарозаменитель поднимает сахар чуть медленнее, но в любом случае будет выраженный подъем сахара крови при большом ее употреблении. Именно поэтому высокофруктозный сироп, сироп топинамбура, сироп агавы и фруктозу в виде добавленного сахарозама (вафельки, конфетки, пироженки и желейки) мы исключаем», — сказала врач.

По ее словам, сладкие напитки могут добавлять 200–500 килокалорий в сутки. Даже соки и смузи из-за низкого содержания клетчатки вызывают быстрый рост сахара крови.

Нутрициолог Ирина Шиманская отметила, что избыток сахара, особенно фруктозы, связан и с повышением холестерина. В 2000-х повышенный холестерин фиксировали у 13–19% людей, сегодня — примерно у 39% взрослых в мире. Фруктоза усиливает синтез жиров в печени и повышает уровень триглицеридов, что формирует атерогенный профиль липидов.

