Пенсионеры старше 70 лет получат льготы по налогам и ЖКХ
Фото - © Медиасток.рф
Пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на налоговые послабления, скидки на капремонт и социальные услуги. О мерах поддержки рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, сообщает Общественное Телевидение России.
Пожилые граждане освобождаются от земельного налога на шесть соток одного участка. Если площадь меньше, налог не начисляется. Также не нужно платить налог на один объект каждого вида — квартиру, дом или гараж. Если объектов два, льгота применяется к одному из них. С 2026 года большинство послаблений назначают автоматически, однако квитанции рекомендуют проверять через ФНС или МФЦ.
Неработающим пенсионерам старше 70 лет компенсируют 50% взноса на капремонт, если жилье находится в собственности и в нем не зарегистрированы работающие родственники. После 80 лет одиноких граждан полностью освобождают от взноса. За льготой нужно обращаться в МФЦ.
Пенсионерам доступен набор социальных услуг: бесплатные лекарства, путевка в санаторий и проезд к месту лечения. Его стоимость — 1825,25 рубля в месяц. Можно выбрать денежную выплату вместо услуг, подав заявление до 1 октября.
После 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается и в 2026 году составляет 9584,69 рубля. Доплаты также положены при доходе ниже прожиточного минимума и за иждивенцев — около 3195 рублей на каждого.
«Предусмотрены социальные скидки… То есть достаточно большой спектр», — сказала Бессараб. Узнать о региональных мерах можно через «Госуслуги» или МФЦ.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.