Пенсионеры старше 70 лет получат льготы по налогам и ЖКХ

Пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на налоговые послабления, скидки на капремонт и социальные услуги. О мерах поддержки рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, сообщает Общественное Телевидение России .

Пожилые граждане освобождаются от земельного налога на шесть соток одного участка. Если площадь меньше, налог не начисляется. Также не нужно платить налог на один объект каждого вида — квартиру, дом или гараж. Если объектов два, льгота применяется к одному из них. С 2026 года большинство послаблений назначают автоматически, однако квитанции рекомендуют проверять через ФНС или МФЦ.

Неработающим пенсионерам старше 70 лет компенсируют 50% взноса на капремонт, если жилье находится в собственности и в нем не зарегистрированы работающие родственники. После 80 лет одиноких граждан полностью освобождают от взноса. За льготой нужно обращаться в МФЦ.

Пенсионерам доступен набор социальных услуг: бесплатные лекарства, путевка в санаторий и проезд к месту лечения. Его стоимость — 1825,25 рубля в месяц. Можно выбрать денежную выплату вместо услуг, подав заявление до 1 октября.

После 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается и в 2026 году составляет 9584,69 рубля. Доплаты также положены при доходе ниже прожиточного минимума и за иждивенцев — около 3195 рублей на каждого.

«Предусмотрены социальные скидки… То есть достаточно большой спектр», — сказала Бессараб. Узнать о региональных мерах можно через «Госуслуги» или МФЦ.

