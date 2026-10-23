Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 15:40

Около 17 тыс жителей Долгопрудного привились от гриппа

Жители Долгопрудного продолжают вакцинироваться от гриппа: к настоящему времени прививки сделали 16 559 человек. Эпидемиологи прогнозируют всплеск заболеваемости в ноябре–декабре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном от гриппа вакцинировались 11 940 взрослых и 4619 детей. Осенью респираторные заболевания учащаются даже при теплой погоде.

«В октябре в городе наблюдается сезонный рост респираторных заболеваний, но без превышения пороговых величин. Зарегистрировано пять случаев гриппа, все у детей», — сообщила начальник эпидемиологического отдела Долгопрудненской клинической больницы Ольга Мамаева.

Сделать прививку от гриппа можно в городских поликлиниках. Запись доступна через Госуслуги, портал «Здоровье» и по номеру 122.

Вакцинацию также проводят в мобильных пунктах — их адреса и график работы приложены к исходному сообщению. По заявке мобильная прививочная бригада может выехать на рабочее место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.