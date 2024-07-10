Около 1600 сельских жителей Ленинского округа проверили здоровье с помощью мобильных ФАПов

В июле жители поселка Петровское Ленинского городского округа могут пройти флюорографию в шаговой доступности от дома: в населенном пункте до конца месяца будет дежурить мобильный ФАП, передает пресс-служба администрации городского округа, сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Всего за время работы в округе передвижных медицинских комплексов обследование в них прошли почти 1600 жителей отдаленных населенных пунктов.

«Поселок Петровское — бывший военный городок. У нас много пожилых людей, в том числе военнослужащих, уволенных в запас, прошедших „горячие точки“. Им трудно добраться до поликлиники в город. Поэтому мы рады, что к нам приехал мобильный фельдшерско-акушерский пункт, где можно проверить здоровье. За месяц его услугами успеют воспользоваться все, кому это необходимо», — приводятся в сообщении слова местной жительницы Татьяны Ильяшенко.

Уточняется, что передвижной ФАП расположен на плацу в центре поселка. В будние дни с 9:00 до 12:00 в нем можно пройти флюорографию, а также по средам — сдать кровь на анализ и сделать электрокардиограмму. Благодаря передвижному комплексу у жителей даже небольших и отдаленных населенных пунктов Ленинского округа появилась возможность пройти необходимое ежегодное обследование в рамках диспансеризации.

«В Ленинском городском округе — два мобильных ФАПа, второй сейчас находится в поселке Измайлово. За полтора года их услугами воспользовались около 1600 человек», — приводит пресс-служба слова заведующей взрослой поликлиникой Розы Евлоевой.

Добавим, что передвижные ФАПы поступили в Ленинский городской округа в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.