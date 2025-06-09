Около 150 медработников Подмосковья приняли участие в забеге на Кубок Розанова

Почти 150 медицинских работников из 30 с лишним больниц Подмосковья приняли сегодня участие в забеге на Кубок Розанова, организованный Пушкинской клинической больницей имени профессора Розанова В. Н. совместно с профсоюзной организацией при поддержке администрации городского округа Пушкинский. Для сравнения — в прошлом году забег собрал около 100 участников из 11 больниц региона, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В этот раз забег объединил медработников из Ногинска, Волоколамска, Видного, Дзержинска, Долгопрудного, Домодедова, Зарайска, Истры, Коломны, Королева, Котельников, Красногорска, Краснознаменска, Лобни, Лотошино, Луховиц, Люберец, Мытищ, Можайска, Наро-Фоминска, Одинцова, Орехово-Зуево, Павловского — Посада, Протвино, Реутова, Сергиев-Посада, Солнечногорска, Ступино, Серпухова, Чехова, Щелково и, конечно, из подразделений Пушкинской больницы. Так, с легкой руки главного врача Владимира Мануйлова, забег, изначально задуманный для спортивных сотрудников нашей больницы и сплочения коллектива, стал сразу региональным. Среди участников забега зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин и его первый заместитель Максим Максимов. Среди почетных гостей — глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова, депутат Мособлдумы Михаил Ждан и правнук профессора Розанова, имя которого с честью носит наша Пушкинская клиническая больница, Федор Семенов.

«В прошлом году в нашей больнице не осталось ни одного кубка, все уехали в другие лечебные учреждения Подмосковья, но в этом году мы взяли реванш — среди победителей наша сотрудница из отделения медицинской реабилитации и сын заведующего хирургическим отделением № 2. А самыми выносливыми и быстрыми оказались реаниматологи — первые места и среди женщин, и среди мужчин, забрали они. Видимо, профессия, где все приходится решать и делать молниеносно, накладывает свой отпечаток», — сказал главный врач Пушкинской больницы.

Как и в прошлом году, состязались все — от мала до велика. В забеге принимали участие не только медработники, но и их семьи. Например, заведующий хирургическим отделением № 2 Владислав Курилов, вышел на дистанцию с двумя сыновьями, и Александр Курилов стал третьим среди мужчин. На втором месте главный врач Мытищинской стоматологической поликлиники Максим Головичев, на первом — анестезиолог-реаниматолог Зарайской больницы Павел Сидоров.

Среди женщин на третьем месте заведующая отделением лучевой диагностики Чеховской больницы Юлия Кочетова, на втором — специалист по эргореабилитации отделения медицинской реабилитации Пушкинской больницы Анастасия Юдина, на первом — анестезиолог-реаниматолог Луховицкой больницы Ирина Кочеткова.

И участники, и гости спортивного мероприятия медработников остались очень довольны. Здесь были и радость, и романтика — одну из участниц на финише встречал ее молодой человек с цветами. А многие, кого даже не было в списках участников, присоединялись к дистанции, чтобы поддержать своих коллег. Расставаясь, прощались до следующего года — накануне Дня медработника набережная Серебрянки увидит еще большее количество участников. Забег продолжает набирать обороты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.