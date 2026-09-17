Около 1,3 тыс жителей Подольска привились от гриппа

Жители Подольска до конца ноября могут бесплатно привиться от гриппа и пневмококковой инфекции в поликлиниках и выездных пунктах. С начала кампании вакцинацию от гриппа прошли около 1,3 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подольска до конца ноября могут бесплатно сделать прививку от гриппа и пневмококковой инфекции. С начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли около 1,3 тыс. жителей округа.

Прививочные кабинеты работают в поликлинических отделениях Подольской областной клинической больницы в часы работы поликлиник. Для вакцинации необходимо обратиться к дежурному администратору. Выездные пункты открыты по пятницам с 9:00 до 13:00 в Общественной палате на улице Кирова, 4, а также по вторникам и четвергам с 12:00 до 15:00 в ТЦ «Остров Сокровищ» на улице Ленинградской, 7.

Медработники также проводят выездную вакцинацию во время диспансеризаций в отдаленных населенных пунктах, на предприятиях и в организациях.

«Иммунитет после вакцинации появляется не сразу, организму нужно время, поэтому мы советуем всем пройти процедуру вакцинации как можно раньше. Сентябрь–октябрь — лучшее время для того, чтобы защитить себя и принять участие в создании коллективного иммунитета в округе», — рассказала эпидемиолог Подольской областной клинической больницы Ирина Каширина.

Для прививки от гриппа используют вакцину «Флю-М», от пневмококковой инфекции — «Превенар». При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.